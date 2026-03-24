Addio a Gino Paoli, il cantante si è spento all'età di 91 anni
Se ne è andato uno dei più grandi cantanti della storia della musica italiana
Gino Paoli - Depositphotos
Se ne è andato uno dei più grandi cantanti della storia della musica italiana.
Morto Gino Paoli
Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori italiani, è venuto a mancare questa notte all'età di 91 anni. Tra le sue canzoni più celebri “Il cielo in una stanza” e “Sapore di sale”.
La nota della famiglia che chiede massima riservatezza
Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall'affetto dei suoi cari.