Addio a Gino Paoli, il cantante si è spento all'età di 91 anni

Se ne è andato uno dei più grandi cantanti della storia della musica italiana

Beniamino Civitelli /
Gino Paoli - Depositphotos
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Se ne è andato uno dei più grandi cantanti della storia della musica italiana.

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Morto Gino Paoli

Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori italiani, è venuto a mancare questa notte all'età di 91 anni. Tra le sue canzoni più celebri “Il cielo in una stanza” e “Sapore di sale”.

Gino Paoli - Depositphotos
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La nota della famiglia che chiede massima riservatezza

Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall'affetto dei suoi cari.

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