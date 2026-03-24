Calciomercato Lazio, nuovi contatti per Diogo Leite: la situazione

Durante la sessione di calciomercato invernale Diogo Leite era stato vicinissimo alla Lazio, soprattutto con Romagnoli che aveva praticamente già fatto le valigie, poi le parole di Fabiani in conferenza e la smentita dell'entourage avevano fatto fare notevoli passi indietro alle trattative.

Nuovi contatti per Diogo Leite

Diogo Leite - Via onefootball (Photo by Boris Streubel/Getty Images)

Come riportato dall'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, negli ultimi giorni i contatti fra la Lazio e Diogo Leite sono andati avanti. Il club biancoceleste infatti è alla ricerca di almeno un paio di difensori considerata la situazione più che spigolosa legata a Gila e Romagnoli entrambi in scadenza 2027.

Possibili visite mediche nelle prossime settimane

Sempre secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Diogo Leite è reduce da un infortunio, pertanto è possibile che nelle prossime settimane il calciatore possa sottoporsi alle visite, passaggio chiave per portare poi ad un intesa definitiva.