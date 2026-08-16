Conferenza Modesto: "Se la rigiochiamo la vincono loro. Gattuso? Lo stimo molto"

Il mister Francesco Modesto ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa al termine della gara Lazio-Mantova di Coppa Italia.

La conferenza stampa del mister Modesto

Siamo contenti perché sapevamo che tipo di avversario avremmo affrontato. Ci sono state difficoltà nella gara, hanno avuto tante situazioni per segnarci ma mi è piaciuto lo spirito della squadra. Sono contento per la cornice di tifosi che anche oggi ci ha seguiti: per loro è una gioia immensa, cresce l’entusiasmo. Ci siamo guadagnati bene il passaggio del turno ma il nostro campionato inizia sabato e dobbiamo capire che dobbiamo subito ripartire e lavorare.

Queste gare ti danno stimolo. Venire a giocare all’Olimpico contro la Lazio, squadra di livello arrivata in finale lo scorso anno e con giocatori che spingono al massimo, significa dover essere pronti anche a livello fisico. Siamo stati bravi a fare blocco basso pur correndo qualche rischio, ma mi porto dietro l’atteggiamento. Ho dovuto impiegare ragazzi fuori ruolo, ma nell’esigenza l’allenatore deve capire chi può farlo e chi no. Oggi sono stato fortunato forse, ma va bene così. I ragazzi sono talmente disponibili che mi danno sempre tutto a prescindere da dove li schiero. I due che sono fuori hanno infortuni lunghi, qualcosa per riempire la rosa serve”.