Tudor verso la risoluzione con il Tottenham: gli scenari

L'ex tecnico biancoceleste arrivato a Londra per risollevare le sorti di un Tottenham in caduta libera non è riuscito a cambiare marcia e ora le parti sono pronte a dirsi addio.

Tottenham-Tudor si va verso la risoluzione

Igor Tudor - Depositphotos

Come riportato da SportMediaset, infatti, il Tottenham e Tudor nelle prossime ore potrebbero dirsi definitivamente addio firmando la risoluzione consensuale del contratto. Il tecnico croato lascerebbe la squadra londinese al quartultimo posto a solo un punto dalla zona retrocessione.

Per il futuro gli Spurs pensano a De Zerbi

Tutto porta, viste le poche partite che mancano, ad un allenatore ad interim fino a fine stagione, i nomi più caldi sono Tim Sherwood o Ryan Mason, ma anche Hütter e Hugton. Se il Tottenham dovesse rimanere in Premier League, Sky Sport Uk rilancia la notizia che a giugno la dirigenza londinese potrebbe tentare l'assalto a Roberto De Zerbi.