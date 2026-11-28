Di seguito l'analisi delle decisioni arbitrali condotte da Daniele Chiffi relative alla sfida tra Torino e Lazio.

La moviola di Torino-Lazio

Un primo tempo con pochi interventi da parte di Chiffi, complice anche l'andamento di una gara propensa al palleggio, soprattutto da parte degli ospiti, intenti a trovare spazi utili per entrare in area. Nella prima frazione si può segnalare un contatto dubbio in area poco prima del duplice fischio, con Isaksen a terra dopo un contatto con un giocatore granata, ma nessuno protesta e il gioco prosegue senza interventi del direttore di gara.

Il Torino chiede un calcio di rigore per un contatto tra Adams e Doekhi, che entra in scivolata, ma il contatto è talmente leggero che Chiffi lascia proseguire.

Manca un giallo a Casadei

Intervento di Casadei alle spalle di Floriani Mussolini. Nulla per il direttore di gara, ma manca un evidente cartellino giallo.

Ammonizione per Coco - 88'

Duro intervento di Coco su Rovella, giusta la sanzione al limite dell'area. Solo al minuto 88 arriva la prima ammonizione del match.

La direzione arbitrale di Chiffi

Voto: 5,5

Direzione con alcune sbavature per Chiffi: tanti falli non fischiati e un solo cartellino giallo estratto, tra l'altro nel finale. Nel complesso è stato chiamato in causa poche volte, ma è stata corretta la mancata assegnazione del penalty al Torino. Un po' troppo in mezzo alle azioni, spesso finisce per ostacolare gli stessi giocatori.