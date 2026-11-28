Prima del calcio d'inizio di Torino-Lazio, il tecnico dei biancocelesti, Gennaro Gattuso, ha analizzato la sfida parlando ai microfoni di Dazn.

Le chiedo quanto sta diventando sempre più difficile tenere il pensiero di quel primo posto lontano dai suoi giocatori, perché sembra essere davvero la vera forza di questa squadra.

No, ma noi... Noi c'abbiamo un appuntamento che... partita dura, partita difficile. Non abbiamo tempo per guardare la classifica. Sappiamo quello che abbiamo fatto, ma adesso arriva... difficile, arrivano partite complicate. Stasera ci sarà da pedalare forte, ci sarà da soffrire, perché è una squadra che hanno qualità, ci possono mettere in difficoltà e noi dobbiamo pensare a fare il nostro e andare... e andare forte e rispettare tutti gli avversari.

Per un giocatore importante come il capitano che rientra, Zaccagni, un altro giocatore che praticamente è sempre stato presente in campo che non c'è, Taylor, sostituito da Dele-Bashiru, un ragazzo che ha bisogno di una chance in questo momento.

Ma guarda, l'ho detto ieri, non è una frase di circostanza, è un giocatore che meritava un qualcosa in più per quello che... per come si sta allenando, per come quando entra ci ha dato una grandissima... Però, lui non deve dimostrare niente, deve giocare quello come... come ha sempre fatto e dopo vedremo.

Prima insieme al suo amico Cristian Brocchi, ragazzi, in studio abbiamo visto quelle immagini bellissime dell'ultima partita del Milan sua e di Abate, quell'abbraccio a fine partita. Oggi vi ritrovate da avversari, come sarà rivederlo? E lo guardiamo magari insieme.

No, guarda, mi fa un po' impressione perché è stato un mio compagno, è stato un mio calciatore, anche Biglia oggi è il suo secondo, che è stato un mio calciatore. Sono ste testimonianze che mi sto invecchiando. Ma al di là di questo, io sono... sono orgoglioso di Ignazio. Ci sentiamo spesso e penso dopo... quando era giovane l'ho preso sotto la mia ala e è qualcosa di buono sia io che i vari Ambrosini, Brocchi, diciamo i giocatori che eravamo un po' da un po' di anni in quel Milan là. Gli abbiamo lasciato un qualcosa e questo per me è importante. Dopo oggi vinca il migliore, però sicuramente dopo la partita o prima della partita ci abbracceremo forte perché sia da compagni che da... che da giocatore mi ha dato tanto.

Vi siete scritti? Anche prima di questa partita?