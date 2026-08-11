Buone notizie dall'infermeria per Gattuso: il mister recupera alcuni biancocelesti. Il punto

Ecco il punto dall'infermeria del club biancoceleste e le condizioni dei calciatori che stanno rientrando dagli infortuni

Michelle De Angelis /
gattuso
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Finita la seconda parte del ritiro, il mister Gennaro Gattuso ha concesso alla rosa un giorno di riposo per poi tornare a sudare con allenamenti singoli ad alta intensità da domani. Archiviata la leggera seduta di scarico, arrivano finalmente buone notizie dall'infermeria per i biancocelesti che finora erano rimasti indietro con la preparazione.

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Infermeria in via di svuotamento

Il campo ha restituito finalmente al tecnico alcuni elementi chiave. Rientrati in gruppo Cataldi, Isaksen e Pellegrini, che ha smaltito il fastidio alla caviglia che lo aveva bloccato per tutto agosto. Lavorano ancora a parte Patric, atteso da un percorso di riatletizzazione, e Tavares, di ritorno dal Portogallo per valutare il problema al ginocchio. Affaticati invece Przyborek e Artistico, attualmente sul mercato e non convocati per la gara di Coppa Italia. 

Verso l'esordio contro il Mantova

Giovedì e venerdì scatteranno le prove tattiche in vista della sfida contro il Mantova. Per il debutto ufficiale in coppa (trentaduesimi in gara secca), l'allenatore è orientato a confermare lo schema visto nelle ultime amichevoli. 

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