Buone notizie dall'infermeria per Gattuso: il mister recupera alcuni biancocelesti. Il punto

Finita la seconda parte del ritiro, il mister Gennaro Gattuso ha concesso alla rosa un giorno di riposo per poi tornare a sudare con allenamenti singoli ad alta intensità da domani. Archiviata la leggera seduta di scarico, arrivano finalmente buone notizie dall'infermeria per i biancocelesti che finora erano rimasti indietro con la preparazione.

Infermeria in via di svuotamento

Il campo ha restituito finalmente al tecnico alcuni elementi chiave. Rientrati in gruppo Cataldi, Isaksen e Pellegrini, che ha smaltito il fastidio alla caviglia che lo aveva bloccato per tutto agosto. Lavorano ancora a parte Patric, atteso da un percorso di riatletizzazione, e Tavares, di ritorno dal Portogallo per valutare il problema al ginocchio. Affaticati invece Przyborek e Artistico, attualmente sul mercato e non convocati per la gara di Coppa Italia.

Verso l'esordio contro il Mantova

Giovedì e venerdì scatteranno le prove tattiche in vista della sfida contro il Mantova. Per il debutto ufficiale in coppa (trentaduesimi in gara secca), l'allenatore è orientato a confermare lo schema visto nelle ultime amichevoli.