Lazio di Gattuso, 29 punti in 11 giornate: è record biancoceleste

La Lazio è prima in classifica con 29 punti dopo undici giornate: non aveva mai raggiunto questa quota nella sua storia. Secondo quanto riportato da il Giornale, La squadra di Gattuso ha superato il precedente record di 28 punti, stabilito nel 2017-18, dopo un inizio di stagione accompagnato dallo scetticismo.

Il primato dopo undici giornate

All’Olimpico, dove la protesta contro il presidente Lotito lascia vuoti gli spalti, i biancocelesti hanno conquistato 13 punti sui 15 disponibili. Il rendimento in trasferta è di 16 punti su 18: la squadra sembra non risentire dell’assenza del pubblico nelle gare casalinghe.

Il primato arriva dopo due settimi posti e un nono posto. Gattuso ha trasformato quelle delusioni, insieme al fallimento della propria esperienza alla guida della Nazionale italiana, in una forte spinta motivazionale per la squadra.

Dalla Juventus al Napoli, i risultati

La Lazio continua a sorprendere con i suoi risultati. Ha battuto 3-0 la Juventus a Torino, poi ha rimontato il Cagliari e ha conquistato punti anche a Napoli.

Contro il Napoli i biancocelesti hanno dovuto fare i conti con assenze importanti: Zaccagni, Gudmundsson, Rovella, Cataldi e Marusic. Durante la partita si sono fermati anche Sutalo e Tavares.

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