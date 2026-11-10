Lazio e Roma, undici gare senza ko: l’Inter guida il differenziale xG

Lazio e Roma sono ancora imbattute dopo undici giornate e, nell’analisi della corsa scudetto, l’Inter appare la rivale più attrezzata per inseguirle. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, I nerazzurri uniscono nove vittorie, un pareggio e una sconfitta al miglior differenziale di expected goals del campionato.

Le squadre di Gattuso e Gasperini hanno raggiunto il vertice attraverso percorsi diversi. Milan e Como restano nella corsa, mentre Juventus e Napoli attraversano difficoltà che, al momento, rendono più complicato considerarle antagoniste delle due romane.

Lazio e Roma, undici giornate senza sconfitte

Il primato delle due squadre della Capitale non era atteso in questi termini. Gasperini e Gattuso propongono un calcio per alcuni aspetti simile, pur guidando formazioni diverse. Entrambe sono rimaste imbattute nel confronto con le grandi del Nord e con la grande del Sud, trasformandosi in protagoniste della Serie A nel giro di undici giornate.

È la prima volta nella storia della Serie A che due club della stessa città restano imbattuti per undici partite. I loro percorsi differenti hanno prodotto lo stesso risultato in classifica. Alle loro spalle, però, le inseguitrici attendono scontri diretti e possibili passi falsi: anche gli infortuni possono pesare sulla tenuta delle squadre in vetta.

Il quadro comprende la Juventus, lontana dalle attese, e il Napoli, campione d’Italia due volte nelle ultime tre stagioni ma ora a 14 punti dalla capolista. Il Milan è invece a tre lunghezze dalla Roma e a cinque dalla Lazio.

Inter prima per differenziale xG, Milan e Como inseguono

Tra le candidate a contrastare il primato romano, l’Inter emerge per risultati, organico e guida tecnica. La squadra di Chivu ha segnato 28 gol: soltanto la Roma, con 31, ha fatto meglio. Il dato più significativo nell’analisi delle occasioni è però il differenziale di expected goals, che confronta la qualità delle opportunità create con quella delle occasioni concesse.

Secondo i dati di xgEdge, l’Inter guida questa graduatoria con +18,20 xG, circa sei punti più della Roma e un valore quasi cinque volte quello della Lazio. La squadra di Pio Esposito produce dunque occasioni pericolose in misura nettamente superiore a quelle che lascia agli avversari, al di là dei risultati già ottenuti.

La Roma segue a quota +12; vengono poi Como, Milan e Lazio. I biancocelesti rappresentano un caso particolare: segnano più di quanto producano secondo questo indicatore. La squadra di Gattuso sfrutta le opportunità offensive e ne ricava punti.

Il Milan di Amorim resta vicino alle romane, ma deve fare a meno di Gabbia, Tomori e Saelemaekers, tre elementi importanti della rosa, oltre a Chukwueze e Loftus-Cheek. Il Como, costruito per salire in classifica, è l’unica italiana tra le prime otto in Champions League. In campionato, però, ha incontrato difficoltà contro Inter e Frosinone.

Dopo la sconfitta per 2-0, Fabregas ha riconosciuto la superiorità dei nerazzurri. La sua squadra dispone di individualità forti, ma deve ancora accumulare esperienza per competere per lo scudetto. Chivu, invece, attende un passo falso delle romane per tornare capolista.

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