Gattuso tratta Dominguez: il tecnico chiama il presidente della Dinamo Zagabria

La chiamata con Boban

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Gennaro Gattuso ha chiamato il presidente della Dinamo Zagabria, Zvonimir Boban. Il tema centrale è stato il difensore, classe 2005, che servirebbe alla Lazio per sostituire Gila oppure Romagnoli. Dopo l'arrivo di Doekhi, difensore ex Union Berlino, a parametro zero, lo spagnolo è nel mirino del club. Gattuso ha cercato di capire se l'offerta potrebbe essere accettata dal club croato. La Lazio ha offerto 3.5 milioni di euro per Dominguez e 8.5 milioni per il diritto di riscatto. La Dinamo Zagabria vuole però l'obbligo di riscatto, la Lazio lo offre solo in caso di qualificazione europea. Il tecnico aspetta una risposta nel giro di qualche giorno dall'amico Zvonimir.

La trattativa per Kennedy

È in corso la trattativa per Kennedy: la Fluminense chiede 12 milioni. Si parla anche di un'interesse per Conor Barron: centrocampista centrale dei Rangers, cresciuto nel settore giovanile dell'Aberdeen. Il calciatore è stato convocato in Nazionale maggiore nel settembre 2024, senza però esordire. Per adesso si ritiene che non ci sia necessità in quella posizione. Eone, attaccante 2009, è già in ritiro con la Primavera: è arrivato dal Caen, era molto vicino al Cadice, poi ha accettato l'offerta della Lazio.

Romagnoli?

Il giocatore si sta allenando, secondo quanto riportato da Il Messaggero, da tre giorni al Due Ponti sulla Cassia. È tutto pronto, mancano solo da sistemare alcuni dettagli burocratici, dopo il lutto Nazionale in Qatar. La Lazio ha già formalizzato l'accordo per incassare tre milioni di euro. Il passaggio in Medio Oriente era previsto per il 5 luglio, ma è stato poi rimandato, data la scomparsa dello sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani.

Rovella ieri era ancora assente, a causa della febbre, insieme a Kovac, Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto. Tornano invece Luca Pellegrini e Cancellieri, che si è visto nel pomeriggio.