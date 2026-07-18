Nuovo acquisto per la Lazio Women: Beatrix Fördos è una calciatrice biancoceleste
Beatrix torna in biancoceleste, aveva collezionato venti presenze nella stagione 2021-2022
Dopo Macarena e Monnecchi, arriva Fördos
Quello di Beatrix Fördos, difensore ungherese classe 2002, è un ritorno in biancoceleste: nella stagione 2021-2022 aveva totalizzato venti presenze e due gol con la maglia della Lazio. Con la squadra biancoceleste, fu la sua prima esperienza all'estero in carriera: fa il suo esordio in Serie A già alla prima giornata rivelandosi una presenza fondamentale. Durante la sua carriera ha vestito anche la maglia dell'Inter, club in cui si è trasferita nel 2002. Firma la sua presenza con la Nazionale maggiore di Margaret Kratz in occasione della Pinatar Cup 2022.
Il comunicato ufficiale della S.S. Lazio
La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Beatrix Fördős dall' F.C. Internazionale.
Difensore ungherese classe 2002, torna in biancoceleste dopo l'esperienza nella stagione 2021/22, annata in cui ha collezionato venti presenze e due reti.
Nel corso della sua carriera, Fördős ha vestito le maglie prestigiose di Inter e Norimberga, potendo vantare anche alcune apparizioni con l'Ungheria, prima nelle formazioni giovanili e successivamente nella Nazionale maggiore.
Bentornata Beatrix!