Nuovo acquisto per la Lazio Women: Beatrix Fördos è una calciatrice biancoceleste

Dopo Macarena e Monnecchi, arriva Fördos

Quello di Beatrix Fördos, difensore ungherese classe 2002, è un ritorno in biancoceleste: nella stagione 2021-2022 aveva totalizzato venti presenze e due gol con la maglia della Lazio. Con la squadra biancoceleste, fu la sua prima esperienza all'estero in carriera: fa il suo esordio in Serie A già alla prima giornata rivelandosi una presenza fondamentale. Durante la sua carriera ha vestito anche la maglia dell'Inter, club in cui si è trasferita nel 2002. Firma la sua presenza con la Nazionale maggiore di Margaret Kratz in occasione della Pinatar Cup 2022.

Il comunicato ufficiale della S.S. Lazio