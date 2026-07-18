Nuovo acquisto per la Lazio Women: Beatrix Fördos è una calciatrice biancoceleste

Beatrix torna in biancoceleste, aveva collezionato venti presenze nella stagione 2021-2022

Alisia Cerqua /
Beatrix Fördos
Paolo Bruno

Dopo Macarena e Monnecchi, arriva Fördos

Quello di Beatrix Fördos, difensore ungherese classe 2002, è un ritorno in biancoceleste: nella stagione 2021-2022 aveva totalizzato venti presenze e due gol con la maglia della Lazio. Con la squadra biancoceleste, fu la sua prima esperienza all'estero in carriera: fa il suo esordio in Serie A già alla prima giornata rivelandosi una presenza fondamentale. Durante la sua carriera ha vestito anche la maglia dell'Inter, club in cui si è trasferita nel 2002. Firma la sua presenza con la Nazionale maggiore di Margaret Kratz in occasione della Pinatar Cup 2022. 

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Il comunicato ufficiale della S.S. Lazio

La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Beatrix Fördős dall' F.C. Internazionale.

Difensore ungherese classe 2002, torna in biancoceleste dopo l'esperienza nella stagione 2021/22, annata in cui ha collezionato venti presenze e due reti.

Nel corso della sua carriera, Fördős ha vestito le maglie prestigiose di Inter e Norimberga, potendo vantare anche alcune apparizioni con l'Ungheria, prima nelle formazioni giovanili e successivamente nella Nazionale maggiore.

Bentornata Beatrix!

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