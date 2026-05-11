Petrucci: "Mercoledì sarà tutta un'altra partita. Cataldi e Zaccagni? Ecco come stanno"

L'intervento radiofonico di Matteo Petrucci ai microfoni di Radio Laziale. Il giornalista di Sky Sport ha commentato la prestazione della Lazio contro l'Inter e campionato e il prossimo impegno sempre contro i nerazzurri in finale di Coppa Italia. Inoltre, Petrucci si è anche soffermato sulle condizioni dei singoli, in particolare su Cataldi e Zaccagni.

Petrucci a Radio Laziale

Mercoledì sarà tutta un'altra partita. Mi aspettavo una partita differente contro l'Inter una prestazione diversa. La Lazio ci aveva abituato a prestazioni differenti anche prima di appuntamenti importanti. La partita di sabato pesa in maniera inferiore rispetto a quella di mercoledì, ma pensavo che la squadra riuscisse a isolarsi meglio. Sicuramente mercoledì sarà un'altra partita. Primo tempo molto male, ma nel secondo tempo qualcosa si è visto, la speranza è che la passività di sabato sia solo per una testa verso la finale, ma che mercoledì sarà un'altra partita lo do per scontato.

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