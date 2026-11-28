Prima del calcio d'inizio di Torino-Lazio, l'allenatore dei granata, Ignazio Abate, ha presentato la sfida parlando ai microfoni di Dazn.

Ma... c'è tanto di Rino in me. Eh Rino per me è stato un punto di riferimento da... da giocatore per il suo temperamento, per il suo carattere, per la sua mentalità. Io ero veramente molto giovane, mi ha aiutato, mi ha fatto crescere, eh e poi ho avuto anche la fortuna di averlo da... da allenatore, dove abbiamo avuto un rapporto molto molto stretto, e quindi rincontrarlo a... a questi livelli fa un po' strano, però è sempre bello.