Abate nel pre: “C’è tanto di Rino in me, è stato un punto di riferimento”
Le parole dell'allenatore del Torino Ignazio Abate a Dazn per presentare la sfida contro i biancocelesti
Prima del calcio d'inizio di Torino-Lazio, l'allenatore dei granata, Ignazio Abate, ha presentato la sfida parlando ai microfoni di Dazn.
Le chiedo se ha una motivazione in più oggi scendere in campo in questa partita speciale per per il Toro, sono centovent'anni dalla sua fondazione, quindi se sentite anche la responsabilità di ritrovare la vittoria oggi.
Assolutamente. Eh la avvertiamo quella... abbiamo grande grande responsabilità, eh sappiamo che facciamo parte di una storia immensa, eh di questa grande società, però cioè deve passare ancora qualche giorno. Oggi l'importante è pensare a questa partita, molto molto difficile, sperando di regalare una soddisfazione ai nostri tifosi.
Alla vigilia di questa partita aveva detto: "Non vedo l'ora di abbracciare Gattuso". Abbiamo sbirciato in lontananza, abbiamo visto questo abbraccio, adesso lo vedremo, secondo me ne perderemo tanti durante questa questa partita. Quanto c'è del calcio di Gattuso nel suo calcio?
Ma... c'è tanto di Rino in me. Eh Rino per me è stato un punto di riferimento da... da giocatore per il suo temperamento, per il suo carattere, per la sua mentalità. Io ero veramente molto giovane, mi ha aiutato, mi ha fatto crescere, eh e poi ho avuto anche la fortuna di averlo da... da allenatore, dove abbiamo avuto un rapporto molto molto stretto, e quindi rincontrarlo a... a questi livelli fa un po' strano, però è sempre bello.