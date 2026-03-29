Sinner-Lehecka, finale Masters 1000 Miami: Montepremi, orario e dove vederla

Prossime ore decisive per Jannik Sinner, che si trova ad un solo passo dal completare per la prima volta in carriera il Sunshine Double. Dopo il titolo conquistato a Indian Wells, il tennista italiano accede ad un'altra prestigiosa finale dopo aver battuto per la settima volta di fila Alexander Zverev, terza testa di serie del tabellone, che si è arreso con il punteggio di 6-3 7-6(4). In quella che oggi sarà la sua quarta finale in Florida (Miami), Sinner affronterà il ceco numero 22 della classifica Atp Jiri Lehecka, che superando in semifinale Arthur Fils ha invece raggiunto la prima finale della sua carriera in un Masters 1000.

Orario e dove vederla in Tv

Quella che sarà la finale tra Sinner e Lehecka, valida per il trofeo del Miami Open, è in programma oggi domenica 29 marzo sull'Hard Rock Stadium non prima delle ore 21:00.

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Miami. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Master 1000 Miami: il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335

SECONDO TURNO – $ 36.110

TERZO TURNO – $ 61.865

QUARTO TURNO – $ 105.720

QUARTI DI FINALE – $ 193.645

SEMIFINALE – $ 340.190

FINALISTA – $ 612.340

VINCITORE – $ 1.151.380