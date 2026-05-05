Gasperini risponde a Sarri: "Derby? Non ci sono altri orari. Tranquilli che ci viene"

Al termine di Roma-Fiorentina, il tecnico Gian Piero Gasperini si è espresso in conferenza stampa, rispondendo anche al Comandante Maurizio Sarri in merito all'orario del derby della Capitale, in programma il 17 maggio alle ore 12:30.

Le parole di Sarri? Patisce il caldo. Magari piove (ride, ndr). Non ci sono altri orari. Nessuno è felice di giocare alle 12:30, ma mi hanno spiegato che gli altri orari sono indisponibili. Tranquilli, che ci viene.

Le date degli Internazionali si sanno da due anni, che le gare si devono giocare in contemporanea nelle giornate finali pure. Se chi fa il calendario in Lega non capisce questa cosa, deve dare le dimissioni subito. A inizio stagione abbiamo fatto il derby a 37 gradi, ora ce lo fanno giocare a maggio alle 12:30. È un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi e qualcuno deve pagare. Spero che non ci facciano giocare a quell’ora, anche solo chi l’ha proposto se ne deve andare. Sicuramente io non vengo, non vi faccio le interviste per protesta. Vado in panchina poi mi alzo e me ne vado. Vorrei chiedere in Lega perché non hanno fatto giocare Inter – Milan alle 12:30.