Primo test per la nuova Lazio, Gattuso sfida la Primavera a Formello: orario e dove vederlo

Oggi al centro sportivo di Formello la nuova Lazio di Gattuso scenderà in campo per la prima amichevole della stagione contro la Primavera di mister Punzi, reduce dal ritiro di Ovindoli.

Lazio-Primavera: dove e quando vederla

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'incontro tra la rosa di Gattuso e quella di mister Punzi si giocherà alle ore 18:00. Inoltre, i tifosi laziali potranno seguirlo in diretta su Dazn o su Lazio Style Channel.

I primi indizi tattici

C'è grande attesa per capire quale modulo sceglierà il tecnico calabrese, infatti, anche se il ritiro è iniziato da appena una settimana e le indicazioni saranno ancora provvisorie, gli indizi portano dritti verso il 4-2-3-1 per questa nuova Lazio.