Calciomercato Lazio, obiettivo Sergi Dominguez: ore decisive per la trattativa

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, è ufficialmente scattata la settimana da dentro o fuori per Sergi Dominguez, l'obiettivo principale della Lazio per rinforzare la difesa. Grazie alla forte volontà del giocatore, che ha già avuto modo di parlare direttamente con mister Gattuso, il club biancoceleste ha ridotto le distanze con la Dinamo Zagabria, impostando l'operazione intorno ai 12 milioni tra parte fissa e bonus.

Il nodo formula e le alternative

Resta da sciogliere il nodo cruciale legato alla formula del trasferimento, la Lazio spinge per un diritto di opzione o per un obbligo legato alla qualificazione in Europa, mentre i croati preferiscono garanzie più certe anche per via della percentuale che spetta al Barcellona.

La strategia di Fabiani

Nel frattempo, il classe 2005 sarà regolarmente in campo per il preliminare di Champions League e, dopo la gara di ritorno, potrebbe ricevere il via libera definitivo. Il ds Fabiani resta in pressing ma tiene calda l'alternativa Comuzzo della Fiorentina.