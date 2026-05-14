Thuram nel post: "Abbiano fatto un cammino per alzare questi due trofei. Sono molto felice"

Il calciatore nerazzurro ha commentato la vittoria della Coppa Italia, che consegna all'Inter il Doblete in questa stagione.

Abbiamo finito la stagione alla grande con due trofei, sono molto felice. L'Inter ha vinto anche prima di me e ogni anno si impegna a vincere tutti i trofei.

Tutta la squadra si è rialzata dopo la sosta e abbiano fatto un cammino per alzare due trofei. Voto a Chivu? non sono un giornalista e non do voti, ma ha fatto una stagione importantissima. Adesso ci godiamo i due trofei, e dopo le vacanze vedremo. Tutti i nuovi ragazzi mi hanno stupito. Se domenica sono pronto per la festa? Sì.