Finale Coppa Italia | Dumfries: "Sono contento. Voto a Chivu? Dieci…"

Il calciatore nerazzurro ha analizzato ai microfoni di Mediaset la finale vinta

Beniamino Civitelli /
Dumfries, Zaccagni - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Dumfries, Zaccagni - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Festeggia l'Inter dopo la vittoria della Coppa Italia battendo la Lazio per 2-0. Chivu alza il secondo trofeo della sua carriera da allenatore. Il calciatore nerazzurro, Denzel Dumfries, ha analizzato ai microfoni di Mediaset la finale vinta. 

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Le parole a Mediaset

Sono contento dopo un periodo difficile sono tornato, fare assist per Lautaro che era arrabbiato che gli ho fatto pochi assist, sono molto contento.

Voto a Chivu?

Dieci.

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