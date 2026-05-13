Finale Coppa Italia | Dumfries: "Sono contento. Voto a Chivu? Dieci…"

Festeggia l'Inter dopo la vittoria della Coppa Italia battendo la Lazio per 2-0. Chivu alza il secondo trofeo della sua carriera da allenatore. Il calciatore nerazzurro, Denzel Dumfries, ha analizzato ai microfoni di Mediaset la finale vinta.

Sono contento dopo un periodo difficile sono tornato, fare assist per Lautaro che era arrabbiato che gli ho fatto pochi assist, sono molto contento.