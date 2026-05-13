Finale Coppa Italia | Dumfries: "Sono contento. Voto a Chivu? Dieci…"
Il calciatore nerazzurro ha analizzato ai microfoni di Mediaset la finale vinta
Dumfries, Zaccagni - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Festeggia l'Inter dopo la vittoria della Coppa Italia battendo la Lazio per 2-0. Chivu alza il secondo trofeo della sua carriera da allenatore. Il calciatore nerazzurro, Denzel Dumfries, ha analizzato ai microfoni di Mediaset la finale vinta.
Le parole a Mediaset
Sono contento dopo un periodo difficile sono tornato, fare assist per Lautaro che era arrabbiato che gli ho fatto pochi assist, sono molto contento.
Voto a Chivu?
Dieci.