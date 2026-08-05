Lazio, Gattuso alza l'intensità: oggi test con l'Ostiamare, Tavares torna in gruppo

La Lazio torna in campo dopo un giorno e mezzo di riposo con un nuovo banco di prova. Nel tardo pomeriggio di ieri i biancocelesti si sono ritrovati a Formello per preparare l'amichevole di oggi contro l'Ostiamare del presidente Daniele De Rossi, occasione utile per verificare i progressi del gruppo.

L'obiettivo di Gattuso, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è chiaro: consolidare il lavoro svolto nelle ultime settimane e continuare il percorso di trasformazione della squadra. L'allenatore pretende un baricentro più alto, pressione aggressiva sui primi portatori di palla avversari e una presenza costante nella metà campo rivale con tanti uomini.

Alle indicazioni già consolidate se ne aggiungono altre due: aumentare la velocità della manovra e migliorare la precisione sotto porta. Durante la partitella il tecnico continua a richiamare i suoi con un messaggio semplice ma diretto: «Più rapidi, ritmo!». Parallelamente il vice Riccio chiede agli attaccanti di essere «più lucidi» nelle esercitazioni dedicate alle conclusioni.

Gattuso punta tutto su intensità, ritmo e pressing alto

Fin dai primi torelli il concetto ripetuto con maggiore insistenza è uno solo: non abbassare mai l'intensità. Per questo motivo gran parte della seduta è stata dedicata alla corsa, con numerose ripetute, una soluzione vista raramente nelle settimane precedenti.

Per il test contro la formazione neopromossa in Serie C, Gattuso dovrà ancora rinunciare a Furlanetto, Patric e Gigot. Restano indisponibili anche Cataldi e Isaksen, che ieri ha svolto un lavoro differenziato sul campo, oltre a Pellegrini, comunque il più vicino al rientro. Nessuno di loro dovrebbe essere disponibile per l'esordio stagionale contro il Mantova del 16 agosto.

La notizia più positiva della giornata riguarda Nuno Tavares. Il portoghese, assente dal lavoro con il gruppo nelle ultime tre settimane a causa dei fastidi al ginocchio, ha partecipato alla fase iniziale dell'allenamento insieme ai compagni, dialogando con Romagnoli prima di tornare anche a lavorare con il pallone. Un rientro graduale che rappresenta un primo segnale incoraggiante.

Verso l'Ostiamare: possibile conferma dell'undici visto contro l'Avellino

Per l'ultima amichevole casalinga a porte chiuse, in programma alle ore 18, il tecnico potrebbe confermare l'impianto tattico già visto nel precampionato, preservando alcuni titolari in vista del test di domenica a Frosinone.

L'orientamento è quello di riproporre quasi integralmente la formazione che aveva indirizzato la sfida contro l'Avellino e vinto ad Ascoli. Le principali novità potrebbero riguardare Marusic e Dia, tra i più utilizzati nell'ultimo fine settimana: al loro posto sono pronti Pedraza e Dele-Bashiru, con Ratkov nel ruolo di centravanti.

Lo staff continua a lavorare in modo particolare con il centrocampista nigeriano, invitandolo ad attaccare meglio gli spazi e ad abbassarsi per migliorare la qualità del palleggio.

Sulla fascia destra sono pronti Floriani Mussolini e Cancellieri, mentre il classe 2006 Serra appare favorito su Zaccagni per completare il tridente offensivo. In mezzo al campo spazio alla coppia Przyborek-Belahyane.

Davanti a Mandas, ancora candidato a partire dal primo minuto, al centro della difesa dovrebbero agire Ricardo Bordon e Romagnoli, mentre Doekhi e Provstgaard sono chiamati a riscattare la prestazione offerta nell'ultima uscita.

Dopo il test odierno la squadra tornerà subito ad allenarsi in vista degli ultimi giorni di ritiro. Domenica mattina è prevista una leggera sgambata prima della partenza per la Ciociaria: allo Stirpe la Lazio saluterà i propri tifosi prima dell'esordio lontano dall'Olimpico contro il Bologna.