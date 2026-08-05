Lazio mercato, Gimenez resta il sogno: Pinamonti, Ivanovic e le ultime su Dia
La Lazio valuta più soluzioni in attacco: Gimenez resta il sogno, Dia convince Gattuso e spuntano nuove opportunità.
La Lazio continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo e non ha intenzione di puntare su un solo obiettivo. Il grande sogno resta Santi Gimenez, ma la concorrenza del Porto rende la trattativa tutt'altro che semplice.
Per questo motivo il club biancoceleste mantiene aperti più fronti. Tra le piste concrete c'è quella che porta ad Andrea Pinamonti: nei giorni scorsi si è svolto un incontro con il suo agente, Giuseppe Riso, segnale che il nome dell'attaccante resta pienamente nei pensieri della società.
Rimane inoltre aperta la candidatura di Ivanovic, anche se, allo stato attuale, è considerata la trattativa più complicata tra quelle seguite dalla dirigenza. La strategia è chiara: valutare ogni possibilità senza farsi trovare impreparati.
Lazio mercato: Dia convince sempre di più Gattuso
Nel frattempo, secondo quanto riportato da Il Messaggero, cambiano alcune priorità. Kennedy sembra ormai essere uscito dai radar della Lazio, nonostante la possibilità di acquistarlo per circa 10 milioni di euro.
Anche la ricerca di un trequartista vive una fase di rallentamento. Questo perché Boulaye Dia sta convincendo sempre di più Gattuso, che vede nell'attaccante una soluzione credibile anche per quel ruolo.
In alternativa potrebbero essere impiegati anche Taylor e Przyborek, due profili con caratteristiche differenti ma ritenuti utili per interpretare quella posizione in campo.
Brescianini e Fabbian tra le occasioni, sullo sfondo Odgaard
L'eventuale arrivo di un trequartista potrebbe diventare una priorità solo nel caso in cui le operazioni considerate più urgenti venissero chiuse rapidamente. Se dovesse rimanere tempo a disposizione, allora la Lazio potrebbe tornare a valutare quel tipo di investimento.
Tra le occasioni monitorate ci sono soprattutto Brescianini e Fabbian, giocatori che potrebbero rappresentare soluzioni interessanti anche grazie alla possibilità di arrivare con una formula temporanea.
La Fiorentina, infatti, potrebbe essere costretta a cedere qualche elemento della rosa. Più defilata, invece, la pista che conduce a Odgaard del Bologna, un nome che resta sullo sfondo delle valutazioni biancocelesti.