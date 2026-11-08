Gattuso: "Nello spogliatoio c'era un mortorio ma io sono orgoglioso. Noslin e Frattesi?"

Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Napoli-Lazio.

Gattuso a Dazn

Campo difficile, squadra forte. Oggi sono andato nello spogliatoio e c'era un mortorio. Abbiamo fatto un grande primo tempo, mentre nel secondo, nella prima parte, ci hanno schiacciato, ma ci stava. Mi piace che la squadra oggi sia delusa. Siamo orgogliosi di questi ragazzi. Venire qui in un momento del genere non è mai facile, dobbiamo essere soddisfatti. Voglio vedere più sorrisi, per me la prestazione c'è stata anche oggi.

Frattesi? È un capoccione, diventa pazzo. Si sente fuori dalla partita, vuole toccre. In Europa ce ne sono pochi invasori come lui. Lavoriamo sui picchi di velocità per fare cose di questo tipo. Lui dovrebbe farne di più, ma lui si fissa che vuole toccare. Oggi anche nel primo tempo, con queste rotture, corse nello spazio, potevamo fare qualche gol in più. Ci teniamo la prestazione, sono soddisfatto.

Noslin ha dato garanzie anche a sinistra? Sì, molto. È veemente, quando va in pressione va sempre con grande veemenza. Sta bene fisicamente, mi è piaciuto anche in quella posizione lì. È diventato più ordinato rispetto a quest'estate durante le amichevoli.

Classifica? Non dobbiamo vederla. Adesso recuperiamo, hanno tre giorni liberi, giovedì ripartiamo forte. Bisogna mettere benzina, non guardare nulla. C'entriamo poco lì, dobbiamo vivere alla giornata. Anche oggi abbiamo avuto coraggio, abbiamo sofferto, sapevamo che ci avrebbero messo in difficoltà. L'abbiamo accettato, e questa è mentalità. Questi ragionamenti si devono fare nelle ultime 6-7 partite, adesso bisogna mettere fieno in cascina.

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