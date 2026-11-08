La moviola di Napoli-Lazio: Pairetto a intermittenza

Arriva un pari per la Lazio dopo la trasferta al Maradona, la squadra di Gattuso dopo un gran primo tempo, nel secondo tempo paga un po' la fatica, ma riesce comunque a portare a casa 1 punto.

La moviola di Napoli-Lazio

Prima frazione di gioco tranquilla per Pairetto con l'arbitro di Nichelino che estrae un solo giallo all'indirizzo di Noa Lang. Nella ripresa Pairetto è chiamato maggiormente a dirimere alcuni episodi. Innanzitutto mancano dei gialli all'indirizzo di Rafa Marin e Olivera per dei blocchi sugli scatti senza palla prima di Frattesi e poi di Taylor. Al 65' e al 66' in rapida successione arrivano due cartellini gialli per Vergara e Gilmour per aver interrotto una ripartenza della Lazio prima con un fallo su Frattesi poi su Isaksen. Al 78' ammonito anche Pedraza per un intervento in ritardo su Politano.

Voto a Pairetto

Voto: 5.5