Lazio-Monza, Gattuso tra assenze e un dubbio in difesa: le probabili formazioni

Lazio-Monza si gioca l’11 ottobre alle 15 allo stadio Olimpico, per la sesta giornata di Serie A 2026-27. Nelle probabili formazioni, Gattuso deve fare i conti con diverse assenze e con un ballottaggio in difesa. Jurić, invece, potrebbe confermare l’undici schierato inizialmente nella vittoria contro il Sassuolo.

Lazio-Monza, la probabile formazione di Gattuso

La Lazio non avrà a disposizione Cataldi, indicato come ex della sfida, Rovella e Gudmundsson. Dele-Bashiru è disponibile, mentre le condizioni di Marušić sono da valutare. In difesa resta aperto il ballottaggio tra Doekhi e Šutalo.

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Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.

Monza, gli indisponibili e le possibili scelte di Jurić

Nel Monza sono indisponibili il capitano Pessina, Tourè, Ziółkowski e Forson. Pessina dovrebbe tornare a correre con il gruppo la prossima settimana; per Tourè serve ancora tempo. Ziółkowski è alle prese con una fascite plantare e il suo rientro potrebbe arrivare a dicembre. Non ci sarà neppure Ciurria, sempre più vicino al rientro.

Jurić potrebbe riproporre la formazione iniziale vista contro il Sassuolo, anche se Ngonge e Zeballos, che ha ritrovato una buona condizione, puntano a trovare spazio. Nella rosa brianzola figurano anche Folorunsho e Keita: quest’ultimo è indicato come fuori dal progetto.

Monza (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Cutrone, Robinson; Varela. Allenatore: Jurić.

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