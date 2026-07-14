Calciomercato Lazio, il caso Romagnoli-Al-Sadd: il lutto in Qatar blocca il trasferimento

Il trasferimento di Alessio Romagnoli all’Al-Sadd sembrava ormai cosa fatta, ma la trattativa sembra essere finita in un vero e proprio limbo. Il difensore, che doveva partire per il Qatar già il 5 luglio per svolgere le visite mediche di routine, si trova ancora nella Capitale e si sta allenando lontano dal centro sportivo di Formello.

Il lutto nazionale in Qatar blocca l'affare

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, a complicare ulteriormente i piani ha contribuito il decesso dell'ex emiro dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, avvenuto il 12 luglio. Il Paese sta osservando giorni di lutto nazionale, che hanno interrotto ogni attività, comprese quelle legate al calciomercato. La Lazio ha già accettato l'offerta da 3 milioni e attende soltanto che la situazione si sblocchi entro questa settimana per finalizzare l'addio del difensore.

Il saluto ai tifosi e i piani della Lazio

Nonostante l'incertezza, il calciatore ha già salutato la tifoseria laziale con un commovente videomessaggio, promettendo di tornare presto all'Olimpico in veste di tifoso. Per il club, questa cessione è fondamentale: oltre all'incasso per il cartellino, la dirigenza punta a risparmiare i circa 5 milioni dell'ultimo anno di contratto del difensore.