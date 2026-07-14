Formello cambia volto: Gattuso dice addio ai teloni di Sarri

L'era Gennaro Gattuso è ufficialmente iniziata e i primi cambiamenti sono già visibili a Formello. Dopo la prima doppia seduta di lavoro, il nuovo tecnico biancoceleste ha dato un segnale che non è passato inosservato.

La preparazione della Lazio è entrata nel vivo sotto un sole cocente e con temperature elevate. La squadra ha svolto la propria attività nel centro sportivo di Formello, dove una delle principali novità riguarda proprio i campi di allenamento.

Tra gli interventi effettuati c'è infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'allargamento di uno dei terreni di gioco, ma soprattutto la rimozione dei teloni che erano stati installati durante la gestione di Maurizio Sarri per impedire dall'esterno la vista delle esercitazioni tattiche.

Gattuso inaugura una nuova gestione a Formello

La scelta rappresenta uno dei primi segnali della gestione di Gattuso. I teloni, utilizzati nella precedente esperienza tecnica per mantenere riservati gli allenamenti, non fanno più parte del panorama del centro sportivo biancoceleste.

Un cambiamento che accompagna l'avvio della nuova stagione e che segna, almeno dal punto di vista simbolico, un nuovo corso nella gestione degli allenamenti.