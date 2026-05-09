Mihajlovic, l'impresa è indelebile: Nicholas tatua la storica tripletta di papà Sinisa. La foto

Nicholas Mihajlovic ha deciso di rendere indelebile il ricordo di una delle imprese più iconiche del padre, Sinisa, tatuandosi sulla gamba la prima pagina del Corriere dello Sport - Stadio. Il tatuaggio celebra la storica partita Lazio-Sampdoria finita 5-2, disputata il 13 dicembre 1998, durante la quale il leggendario difensore serbo mise a segno un'incredibile tripletta, tutta su calcio di punizione. Il titolo impresso sulla pelle, "Mihajlovic punisce la Samp. La prima tripletta di Sinisa, il mago dei calci di punizione", ricorda a tutti perché Sinisa fosse considerato un cecchino infallibile e un pilastro determinante per la formazione biancoceleste.

Il tatuaggio

Un "Mago" sulla pelle: l'omaggio di Nicholas a papà Sinisa

L'iniziativa è stata celebrata anche dal direttore Ivan Zazzaroni, che ha condiviso lo scatto del tatuaggio su Instagram sottolineando il valore simbolico del gesto. Nicholas, infatti, non era ancora nato quando quel match epico ebbe luogo, ma ha scelto comunque di onorare quella "splendida giornata" trasformando un racconto sportivo in un legame eterno. È un tributo che va oltre il calcio: una narrazione epica che, dalla carta stampata di quasi trent'anni fa, si è trasferita direttamente sulla pelle di un figlio per restare, proprio come il ricordo di Sinisa, assolutamente indelebile.