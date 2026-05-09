Buon compleanno Mimmo Caso: l'ex biancoceleste spegne 72 candeline

Tanti auguri Mimmo Caso! L'ex calciatore del club biancoceleste compie oggi 72 anni e, per l'occasione, la società Lazio gli ha augurato un buon compleanno sui social.

Gli auguri della Lazio

Mimmo Caso: Cuore e Classe Biancoceleste

Simbolo della Lazio anni '80, Mimmo Caso è stato il capitano che ha guidato il centrocampo con eleganza e temperamento nei momenti più duri del club. Il suo legame indissolubile con i colori biancocelesti è proseguito anche in panchina, portando la Primavera sul tetto d'Italia nel 2001 e guidando la prima squadra nel 2004. Un esempio di professionalità e attaccamento alla maglia che lo rende, ancora oggi, un'icona intramontabile per tutto il popolo laziale.