Women, Oliviero: "La Lazio c'è fino alla fine e non mollerà. Ternana?..."

Elisabetta Oliviero ha rilasciato delle dichiarazioni al match program in vista dell'incontro tra la Lazio Women e la Ternana.

Le dichiarazioni di Elisabetta Oliviero

Sicuramente la vittoria col Parma è stata molto importante perché ci ha permesso di recuperare un po' la fiducia che avevamo perso nelle ultime partite. Abbiamo ottenuto tre punti in rimonta dimostrando che la forza del gruppo e della squadra non era cambiata nonostante il periodo negativo.

Sicuramente era molto importante tornare alla vittoria perché in questo mese anche se ci sono state le sconfitte abbiamo lavorato duramente come sempre. Ci sono stati anche dei momenti di delusione perché sognavamo di raggiungere un traguardo che è sfumato e quindi era importante far sapere che la Lazio c'è fino alla fine e non mollerà. L'obiettivo adesso è quello di arrivare più in alto possibile.

Sicuramente la sfida contro la Ternana Women sarà molto importante e noi vogliamo rimanere leali a noi stesse e al lavoro che abbiamo fatto durante questanno. Abbiamo dato tutto in ogni la partita, la società ha investito molto e si aspetta che noi come professioniste diamo il massimo fino alla fine nonostante la situazione di classifica che comunque non ha ancora emesso verdetti. In ogni caso non guardiamo gli altri, ma ci concentriamo sul nostro lavoro.