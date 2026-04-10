Zaccagni verso il rientro, cresce ottimismo in casa Lazio: nel mirino la Coppa Italia

Dopo l’infortunio rimediato nella sfida casalinga contro il Milan, il capitano bianco celeste Mattia Zaccagni vede finalmente la luce dopo le ultime mancate convocazioni.

Stagione sfortunata per il Capitano

La sua stagione, finora, non è stata particolarmente fortunata: dopo l’operazione alla pubalgia dell’estate scorsa, il capitano a ottobre era stato fermato da un problema agli adduttori, mentre a gennaio ha poi subito una lesione all’addome, fino al più recente guaio alla coscia.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Zaccagni potrebbe tornare tra i convocati già in vista della trasferta contro la Fiorentina. Tuttavia, lo staff guidato da Maurizio Sarri non avrebbe intenzione di forzare i tempi, per evitare possibili ricadute. Resta comunque crescente l’ottimismo sulle sue condizioni.

Obiettivo Coppa Italia

Gli esami effettuati durante la sosta per le nazionali hanno evidenziato un netto miglioramento, scongiurando le ipotesi di un lungo stop che lo avrebbe escluso anche dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta dopo essere mancato all’andata.

Zaccagni è così accelerato il recupero e si valuta un suo possibile rientro già per la trasferta di Firenze, anche se la decisione definitiva verrà presa con prudenza. L’obiettivo è riportarlo gradualmente in gruppo, permettendogli di ritrovare la condizione e mettere minuti nelle gambe in vista del finale di stagione.

La speranza in casa Lazio e che il capitano possa completare il rodaggio tra le sfide contro Fiorentina e Napoli, così da arrivare al meglio l’appuntamento cruciale contro la Dea.