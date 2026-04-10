Cardone: "La frase più grave di Lotito è quella sulla storia della Lazio…"

Il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare l'attuale situazione in casa Lazio.

Ormai la situazione non cambia, neanche con la Coppa Italia. Un’eventuale successo non porterebbe comunque abbonamenti. Non parliamo però solo di senso di appartenenza nei confronti del club, perché la contestazione si accende quando non arrivano neanche i risultati sportivi. Oltre alla mancanza di autocritica e le scuse mancate per il blocco, la frase più grave del presidente è quella sulla storia della Lazio. Questa serie di concetti la ripropone e non va bene, quando però c’è una squadra competitiva questo non dico che vada in secondo piano, ma pesa meno.