Ritorno di fiamma per Arnau Martinez per il post Romagnoli

Con Romagnoli ormai a un passo dalla cessione, la Lazio non ha intenzione di farsi trovare impreparata e avrebbe già individuato un profilo che andrebbe a sostituire il difensore ex Milan.

Ritorno di fiamma per Arnau Martinez

Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio e Manuele Baiocchini, il nome di Arnau Martinez del Girona sarebbe tornato di moda. A seguito della retrocessione del club, la clausola fissata per il calciatore sarebbe scesa a 7,5 milioni, rendendo più accessibile l'operazione per il club biancoceleste.

Il post su X di Baiocchini