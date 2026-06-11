Ritorno di fiamma per Arnau Martinez per il post Romagnoli
(Photo by Judit Cartiel/Getty Images via Onefootball
Con Romagnoli ormai a un passo dalla cessione, la Lazio non ha intenzione di farsi trovare impreparata e avrebbe già individuato un profilo che andrebbe a sostituire il difensore ex Milan.
Ritorno di fiamma per Arnau Martinez
Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio e Manuele Baiocchini, il nome di Arnau Martinez del Girona sarebbe tornato di moda. A seguito della retrocessione del club, la clausola fissata per il calciatore sarebbe scesa a 7,5 milioni, rendendo più accessibile l'operazione per il club biancoceleste.