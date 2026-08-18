Calciomercato Lazio, Nuno Tavares verso il Porto? Le ultime di Alfredo Pedullà

Sembra ormai evidente il distacco tra Nuno Tavares e il club biancoceleste, tanto che, nei giorni precedenti, il terzino ha cancellato tutti i post sui propri social in cui indossava i colori della squadra. La prossima destinazione del numero 17 sembra essere il Porto e in merito a ciò si è espresso l'esperto Alfredo Pedullà.

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