Calciomercato Lazio, Nuno Tavares verso il Porto? Le ultime di Alfredo Pedullà

L'esperto Alfredo Pedullà si è espresso sui propri social in merito alla possibile partenza di Nuno Tavares e all'interesse del Porto.

Michelle De Angelis /
Nuno Tavares - Depositphotos
Nuno Tavares - Depositphotos

Sembra ormai evidente il distacco tra Nuno Tavares e il club biancoceleste, tanto che, nei giorni precedenti, il terzino ha cancellato tutti i post sui propri social in cui indossava i colori della squadra. La prossima destinazione del numero 17 sembra essere il Porto e in merito a ciò si è espresso l'esperto Alfredo Pedullà. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le ultime di Pedullà 

Tavares: l'offerta del Porto è di 1,5-2 milioni per il prestito oneroso con diritto di riscatto. La Lazio vorrebbe liberarsi del cartellino, il rapporto è finito.

Lazio, tensioni a Formello dopo il ko in Coppa Italia: Fabiani avvisa lo spogliatoio
Calciomercato Lazio, il club avanza la prima offerta per Andrea Pinamonti: la cifra