Calciomercato Lazio, Nuno Tavares verso il Porto? Le ultime di Alfredo Pedullà
L'esperto Alfredo Pedullà si è espresso sui propri social in merito alla possibile partenza di Nuno Tavares e all'interesse del Porto.
Nuno Tavares - Depositphotos
Sembra ormai evidente il distacco tra Nuno Tavares e il club biancoceleste, tanto che, nei giorni precedenti, il terzino ha cancellato tutti i post sui propri social in cui indossava i colori della squadra. La prossima destinazione del numero 17 sembra essere il Porto e in merito a ciò si è espresso l'esperto Alfredo Pedullà.
Le ultime di Pedullà
Tavares: l'offerta del Porto è di 1,5-2 milioni per il prestito oneroso con diritto di riscatto. La Lazio vorrebbe liberarsi del cartellino, il rapporto è finito.