Calciomercato Lazio, il club avanza la prima offerta per Andrea Pinamonti: la cifra
Il club biancoceleste ha avanzato la prima offerta al Sassuolo per l'acquisto di Andrea Pinamonti, ecco i dettagli
Se la pista principale che porta a Mauro Icardi non dovesse sbloccarsi, la Lazio ha già pronta l'alternativa: Andrea Pinamonti. Il giocatore del Sassuolo resta un profilo caldamente monitorato dalla dirigenza per rinforzare il reparto offensivo, tanto che lui stesso avrebbe chiesto al proprio club la cessione.
Il giallo contrattuale
La trattativa presenta degli ostacoli. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, esiste un vero e proprio mistero sul contratto del giocatore, in scadenza nel 2027: resta da chiarire l'effettiva validità di una clausola di prolungamento fino al 2028, con dubbi su chi tra club e calciatore possa esercitarla.
Il nodo economico
Sul fronte economico, il Sassuolo chiede un prestito oneroso da 4,5 milioni con riscatto a 8, mentre la Lazio, condizionata dal budget limitato dopo l'operazione Frattesi, propone un milione per il prestito e un riscatto condizionato alla qualificazione in Europa.