Italia, Retegui: “Orgoglioso di indossare questa maglia”

L’Italia di Gennaro Gattuso è pronta per la semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 contro l’Irlanda del Nord. Il match si giocherà domani, giovedì 26, alle 20:45 alla New Balance Arena. Insieme al CT Gattuso, anche Mateo Retegui ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita.

Queste le sue parole a Sky:

In stagione ho segnato 18 gol. Sono arrivato una settimana prima, appena ho saputo che avevo dei giorni liberi in Arabia, ho contattato immediatamente il mister per potermi allenare a Coverciano e stare vicino alla squadra, allo staff e all'Italia. Mi sembrava la cosa più giusta"

"Non so se sia pressione ma sto benissimo e ho tantissima voglia di giocare questa partita dal momento in cui è finita la partita con la Norvegia a Milano. Ansia e voglia di dimostrare che la squadra è pronta e sta facendo benissimo. Abbiamo tanta voglia di giocare e dimostrare".

Tornare a Bergamo è sempre bello. Questa città per me è sempre speciale. Avere giocatori come Pio in squadra è molto importante, perché ti motiva sempre a fare meglio. Non c'è competizione tra di noi, siamo una famiglia. Indossare la maglia azzurra è la cosa più importante che è successa nella mia vita. Sono orgoglioso di indossare questa casacca".