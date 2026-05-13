Coppa Italia, quanto vale la vittoria? I premi per Lazio e Inter

La conquista della Coppa Italia garantisce un premio economico molto importante. La differenza tra la squadra vincitrice e quella sconfitta in finale è di circa 2,5 milioni di euro. Sia Lazio che Inter, grazie al percorso compiuto fino all’ultimo atto del torneo, hanno già ottenuto 2,7 milioni di euro complessivi, ma sarà proprio la finale a determinare il guadagno definitivo.

La squadra che riuscirà ad alzare il trofeo porterà a casa ulteriori 4,4 milioni di euro, mentre la finalista sconfitta riceverà comunque 1,9 milioni. Complessivamente, quindi, chi conquisterà la Coppa Italia arriverà a incassare 7,1 milioni di euro in premi totali.

Premi Coppa Italia: quanto guadagnano Lazio e Inter

Di seguito tutti i compensi economici assegnati dalla competizione di Coppa Italia, partendo dagli ottavi di finale, turno nel quale entrano in scena le prime otto classificate della precedente stagione di Serie A:

Ottavi di finale: 400.000 euro

Quarti di finale: 800.000 euro

Semifinale: 1.500.000 euro

Finalista sconfitta: 1.900.000 euro

Vincitrice della Coppa Italia: 4.400.000 euro

Quanto vale vincere la Coppa Italia

La finale tra Lazio e Inter non assegnerà soltanto il trofeo nazionale, ma anche un incasso molto rilevante per i club. Il successo nella competizione permette infatti di superare quota 7 milioni di euro complessivi, considerando tutti i premi maturati durante il percorso nel torneo.

Per entrambe le squadre, quindi, la sfida finale rappresenta un appuntamento fondamentale sia dal punto di vista sportivo che economico.