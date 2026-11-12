Pedro sulla Lazio di Gattuso: «La città e i tifosi della Lazio meritano»

Pedro è felice per la Lazio prima in classifica e riconosce l’impatto di Gennaro Gattuso sulla squadra. Intervistato da Cadena SER nel programma El Larguero, l’ex biancoceleste ha parlato del gioco dei suoi vecchi compagni e della decisione di chiudere la carriera al termine della scorsa stagione.

Pedro e la scelta di lasciare il calcio

Pedro ha raccontato come è maturata la decisione: «Inizialmente pensavo di aspettare ancora un po’ per capire se sarebbe arrivata qualche possibilità di continuare, ma con il tempo ho capito quanto mi facesse stare bene avere più spazio per la famiglia e gli amici». Sul piano fisico, ha aggiunto: «Ho scelto in base alle sensazioni fisiche: nell’ultima stagione recuperare dopo le partite e ritrovare il ritmo era diventato sempre più complicato».

Pedro ne ha parlato con le persone a lui più vicine e ha maturato la scelta senza viverla come una conseguenza di un malessere: «A un certo punto della carriera bisogna ascoltare questi segnali. Ne ho parlato con le persone più vicine e ho deciso con serenità, perché non stavo male: semplicemente ho ritenuto fosse arrivato il momento giusto».

La Lazio prima e il lavoro di Gattuso

Guardando alla posizione occupata oggi dalla Lazio, Pedro ha scherzato sulla propria assenza: «Vedere la Lazio prima senza di me mi fa pensare che forse avrei dovuto partire prima… oppure restare un’altra stagione!». Poi ha chiarito il senso delle sue parole: «Scherzi a parte, sono davvero felice per loro. Si vede quanto abbia inciso Gattuso e sento parlare molto bene del suo lavoro».

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