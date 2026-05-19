Lucas Leiva diventa Cavaliere d'Italia: il prestigioso premio all'ex centrocampista

Dalle battaglie a centrocampo a un importantissimo riconoscimento istituzionale. L'ex calciatore Lucas Leiva ha ricevuto ufficialmente l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia, un premio che celebra il suo forte legame con il nostro Paese e il suo percorso personale e professionale. A consegnare il titolo sono stati l'Ambasciatore Alessandro Cortese e il Console Valerio Caruso. Attraverso un emozionato post social, l'ex centrocampista ha voluto ringraziare il Governo Italiano, sottolineando l'orgoglio di fare da "ponte" culturale e ideale tra il Brasile e l'Italia, unendo due nazioni che fanno parte da sempre della sua identità. Un bellissimo traguardo che dimostra come i valori dello sport — lealtà, rispetto e dedizione — superino sempre i confini del terreno di gioco.

Le parole di Lucas Leiva

Oggi ho avuto l'onore di ricevere la distinzione di Cavaliere d'Italia, un riconoscimento che accolgo con profonda gratitudine, rispetto ed emozione. Più di un'onorificenza individuale, questo momento rappresenta la mia storia, le mie origini e tutte le persone che mi sono state accanto lungo il cammino, la mia famiglia, gli amici che hanno sempre creduto nei valori del lavoro, della lealtà e del rispetto. Ringrazio il Governo Italiano, l'Ambasciatore Alessandro Cortese, il Console Valerio Caruso e tutti che hanno reso questo momento così speciale. Porterò questa onorificenza con orgoglio e anche con la responsabilità di continuare a rafforzare i legami tra il Brasile e l'Italia, Paesi che fanno parte della mia identità e della mia storia. Grazie di cuore

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