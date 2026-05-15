Bilancio Lazio e mercato: Lotito cerca una soluzione

Nelle prossime ore, come riportato da Il Messaggero, la Lazio dovrà presentare alla Commissione di controllo la situazione finanziaria aggiornata a marzo. Successivamente arriverà il responso destinato alla Federcalcio. Rispetto ai dati di dicembre, sarà necessario rientrare nei parametri dello 0,7% relativi al costo del lavoro allargato. Lotito punta a inserire il credito da 16 milioni, più altri 4, ottenuto tramite l’accordo transattivo con IMG per i vecchi diritti televisivi, nel tentativo di evitare il “saldo zero” e mantenere libero il mercato.

Tra attenuanti e numerosi infortuni — senza dimenticare alcune tensioni interne allo staff medico — neppure Sarri è riuscito a invertire la rotta della squadra. La società si aspettava risultati differenti, ma non è soltanto il rendimento sportivo a essere finito sotto osservazione. I rapporti tesi e le frecciate reciproche vanno avanti dall’estate scorsa e ormai sono diventati di dominio pubblico.