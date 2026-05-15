Cardone: "Sarri-Lazio? Le percentuali di divorzio sono altissime. Anche Fabiani è in discussione"

Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, si è soffermato sulla sconfitta in finale di Coppa Italia della Lazio, e sugli ultimi aggiornamenti in casa dei biancocelesti sul futuro di Maurizio Sarri.

Derby? Sono sconcertato. La Lega ha priorità sulla sicurezza, questa è la cosa che abbiamo capito ed anche la cosa più sconcertante. La Lazio poi aveva il diritto di giocare il lunedì, visto che ha disputato la finale di Coppa Italia mercoledì. Alla fine la Lega calcio ha commesso l’errore e l’ha pure avuta vinta.

Non andare in Europa per il secondo anno consecutivo porta ad un ulteriore impoverimento. Intanto solo mille biglietti sono stati venduti in Nord per il derby, a dimostrazione del malcontento ambientale in casa biancoceleste.