Frosinone-Lazio, i convocati: Tavares si aggiunge alla lista degli assenti

Ginevra Sforza /
Gennaro Gattuso - Via onfeootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Gennaro Gattuso - Via onfeootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Ultima amichevole in programma per la Lazio di mister Gattuso: questa sera i biancocelesti affronteranno il Frosinone in trasferta per l'ultimo test estivo prima dare ufficialmente  il via alla nuova stagione, che inizierà dall'impegno in Coppa Italia contro il Mantova, previsto per domenica 16 agosto allo Stadio Olimpico di Roma.

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Out Tavares

In vista della sfida delle ore 20:45 contro il Frosinone allo Stadio Benito Stirpe, il tecnico biancoceleste ha diramato la lista dei convocati disponibili per l'incontro. Tuttavia, arrivano brutte notizie per Gattuso: alla lista degli indisponibili si aggiunge anche Nuno Tavares, che rimarrà ai box insieme a Przyborek, Gigot, Patric, Pellegrini, Cataldi, Isaksen e Artistico.

La lista dei convocati

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;

Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Marusic, Pedraza, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Galassi, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Sana Fernandes, Serra, Zaccagni.

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