Frosinone-Lazio, i convocati: Tavares si aggiunge alla lista degli assenti
Ultima amichevole in programma per la Lazio di mister Gattuso: questa sera i biancocelesti affronteranno il Frosinone in trasferta per l'ultimo test estivo prima dare ufficialmente il via alla nuova stagione, che inizierà dall'impegno in Coppa Italia contro il Mantova, previsto per domenica 16 agosto allo Stadio Olimpico di Roma.
Out Tavares
In vista della sfida delle ore 20:45 contro il Frosinone allo Stadio Benito Stirpe, il tecnico biancoceleste ha diramato la lista dei convocati disponibili per l'incontro. Tuttavia, arrivano brutte notizie per Gattuso: alla lista degli indisponibili si aggiunge anche Nuno Tavares, che rimarrà ai box insieme a Przyborek, Gigot, Patric, Pellegrini, Cataldi, Isaksen e Artistico.
La lista dei convocati
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Marusic, Pedraza, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Galassi, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Sana Fernandes, Serra, Zaccagni.