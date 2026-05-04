Coppa Italia, al via la vendita dei tagliandi per il Priority pass: tutte le informazioni

La tanto attesa finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter si avvicina, infatti, il 13 maggio è dietro l'angolo e al momento ogni tifoso sta cercando di accaparrarsi un biglietto per vivere una notte di magia ed emozione. Dopo la corsa da parte degli abbonati, è arrivato il turno di coloro in possesso del Priority Pass, che avranno tempo di acquistare il tagliando fino alle ore 23:59 di stasera.

Coppa Italia, Priority pass: tutte le informazioni

A seguito del comunicato ufficiale della Lega Serie A, la S.S. Lazio rende note le modalità di acquisto dei biglietti della finale di Coppa Italia Frecciarossa contro l'Inter, in programma mercoledì 13 maggio alle ore 21:00 presso lo stadio Olimpico di Roma. Di seguito settori e prezzi:

TRIBUNA MONTE MARIO (220 €) TRIBUNA MONTE MARIO LATERALE (180 €) TRIBUNA TEVERE (170 €) TRIBUNA TEVERE LATERALE (130 €) DISTINTI NORD OVEST E NORD EST (60 €) CURVA NORD (40 €) NON DEAMBULANTI E INVALIDI AL 100 % CON ACCOMPAGNATORE (**) (50 €)

I bambini che non hanno ancora compiuto il 5° anno di età, possono entrare gratuitamente senza diritto di posto. Ai tifosi della Lazio sono stati riservati i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord Ovest, Distinti Nord Est, Tribuna Tevere lato Nord e Tribuna Monte Mario lato Nord. Tutti i titoli di accesso non sono cedibili.

Modalità di vendita

I biglietti saranno disponibili esclusivamente in formato digitale su smartphone in formato NFC, grazie alla collaborazione con Vivaticket e Apple, offrendo un’esperienza di accesso ancora più innovativa, rapida e sicura. I biglietti per la finale di Coppa Italia Frecciarossa saranno acquistabili anche tramite Bancomat Pay, ampliando così le modalità di pagamento a disposizione dei tifosi. Solo on-line in forma digitale dal sito di VIVATICKET.

Promozione Priority pass

Dalle ore 10:00 fino alle 23:59 del 4 maggio 2026, vendita riservata a: Vendita riservata esclusivamente ai sostenitori della S.S. Lazio possessori di Priority Pass, (ricevuto al momento di acquisti fatti presso i negozi Lazio Style 1900 Official Store) che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino tutti possessori di Priority Pass. Il Priority pass, a seconda della tipologia di codice ricevuto, può permettere l’acquisto nei settori Tribuna Monte Mario o Tribuna Tevere. Qui ulteriori info.

Fase di vendita libera

Dalle ore 12:00 del 5 maggio, l`eventuale inizio della fase di vendita “libera” dei biglietti residui. (**) I tifosi diversamente abili con certificato di invalidità al 100%, con accompagnatore, e che necessitano di assistenza continua (condizione che deve essere riportata sul certificato di invalidità) potranno richiedere i biglietti loro riservati. L’accompagnatore dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne: Dalle ore 14:00 del 6 maggio fino ad esaurimento posti, presso uno dei sopracitati negozi Lazio Style 1900 Official Store, fino a 260 posti disponibili per (80 disabili in carrozzella 80 accompagnatori 50 invalidi civili al 100% 50 accompagnatori) in Tribuna Tevere lato Nord. Non verrà rilasciato il biglietto cartaceo ma, al momento dell’acquisto verrà inviato direttamente alla mail comunicata in quel istante al punto vendita. L`accompagnatore dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne.

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