​"Non restare in silenzio": Lazio Women aderisce alla campagna anti-violenza

La Lazio Women ha rilasciato un comunicato riguardante la campagna dell'UNICEF Italia "Non restare in silenzio", dedicata alla lotta contro la violenza di genere.

Il comunicato

La squadra di calcio femminile S.S. Lazio Women aderisce la campagna dell’UNICEF Italia “Non restare in silenzio” dedicata al contrasto alla violenza di genere, con focus particolare sulle ragazze adolescenti. Di questo tema si è parlato, lo scorso 21 marzo, durante un incontro avvenuto presso lo stadio Fersini di Formello, tra una delegazione di atlete under 15 del Grifone Women, società sportiva di Roma, in rappresentanza del Settore Giovanile Scolastico della FIGC/Federazione Italiana Giuoco Calcio e alcune atlete del settore giovanile della S.S.Lazio; all’incontro hanno partecipato: Cristina Mezzaroma, per la S.S.Lazio, Chiara Ricci, Direttore dell’Ufficio Sostenibilità e Climate Change dell’UNICEF Italia, il dottor Vincenzo Chiavetta, psicologo del Club biancoceleste.

Le parole di Nicola Graziano, Presidente dell'UNICEF Italia

Con la campagna “Non restare in silenzio” vogliamo promuovere consapevolezza, in particolare fra le giovani ragazze, sulla violenza di genere. Combattere la violenza di genere non significa soltanto intervenire dopo che un abuso è avvenuto, ma implica un insieme di azioni preventive, protettive e di supporto, volte a impedire che la violenza si manifesti, si ripeta o resti impunita. La nostra campagna va in questa direzione. È importante che società come la S.S. Lazio Women, che ringrazio, si impegnino per sollecitare fra i più giovani, in particolare le ragazze, un confronto costruttivo su un tema così importante come la violenza di genere.

Le dichiarazioni di Cristina Mezzaroma

Alle ragazze vogliamo dire con chiarezza: non restate in silenzio, mai. Anche ciò che può sembrare piccolo come un controllo eccessivo, una gelosia soffocante, può essere l’inizio di qualcosa di più grave. Riconoscere questi segnali è il primo passo per difendersi. Chiedere aiuto non è debolezza ma è forza. Per questo è fondamentale creare spazi di ascolto e supporto soprattutto per le più giovani. Lo sport può e deve essere uno strumento concreto di prevenzione e anche di cambiamento culturale.

L'iniziativa