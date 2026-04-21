Di padre in figlia, una passione sportiva che unisce la famiglia Cribari: la commovente foto

Il mondo dello sport ci regala spesso storie di grande suggestione, dove il talento e la passione sembrano tramandarsi di generazione in generazione. È il caso di Emilson Cribari, ex difensore noto per la sua grinta sui campi da calcio, che oggi celebra con orgoglio un legame speciale. In un post sui social, il papà ha voluto fare un confronto emozionante tra il suo passato e il presente di sua figlia, Larissa Cribari, accostando una sua foto del 1995 a una scattata alla ragazza nel 2026.

Larissa Cribari: l'orgoglio di papà

Oltre ai dati tecnici e al confronto sportivo, la foto racconta soprattutto una storia di amore profondo tra padre e figlia. Nel suo messaggio, l'ex calciatore si lascia andare a parole cariche di tenerezza, sottolineando come la passione che Larissa mette in campo, indossando quegli stessi colori che lui ha amato tanto, la renda ai suoi occhi ancora più radiosa, simbolo di una figlia che porta orgogliosamente con sé l'eredità, il sostegno e l'infinito affetto del suo papà.

Il post