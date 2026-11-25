Lazio, calendario ufficiale 2027 in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio
Le immagini raccontano la squadra, le emozioni del campo e l’appartenenza ai colori biancocelesti.
Il calendario ufficiale della S.S. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, Lazio 2027 arriva in edicola in esclusiva con il Corriere dello Sport-Stadio. Attraverso le immagini, i tifosi possono vivere dodici mesi al fianco dei giocatori biancocelesti.
Il calendario della Lazio in edicola
Il calendario è pensato per chi vuole portare la passione per la Lazio nella vita di tutti i giorni. La distribuzione in edicola avviene in esclusiva con il quotidiano sportivo.
Le immagini dei dodici mesi
Le immagini raccontano lo spirito della squadra, le emozioni del campo e il senso di appartenenza ai colori biancocelesti. Sono questi i temi che accompagnano i dodici mesi del calendario ufficiale 2027.