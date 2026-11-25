Il Torino farà debuttare la maglia celebrativa dei suoi 120 anni sabato 28 novembre alle 18:00, nella partita contro la Lazio al Grande Torino. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, La divisa, realizzata con Joma per la stagione 2026/27, sarà prodotta in 1906 esemplari, ciascuno con un numero seriale sul fronte.

Il debutto contro la Lazio e la festa del 3 dicembre

Il club granata celebrerà l’anniversario il 3 dicembre anche con un allenamento a porte aperte allo stadio Olimpico. La società presenta così la nuova divisa: «Nella stagione del 120º anniversario del Club, Torino FC e Joma presentano una maglia speciale per la stagione 2026/27: un'edizione celebrativa che riprende alcuni segni dell'identità granata con uno sguardo rivolto al presente e all’innovazione».

L’esordio in Torino-Lazio aprirà le iniziative legate alla ricorrenza. Nel comunicato, il club spiega: «La maglia celebrativa farà il suo esordio al Grande Torino sabato 28 novembre alle 18:00, in occasione di Torino-Lazio e darà il via alle iniziative che accompagneranno il Club fino a giovedì 3 dicembre e oltre».

Il riferimento al Filadelfia e agli anni Ottanta accompagna il significato attribuito alla divisa: «Dal Filadelfia allo stadio, dagli anni Ottanta a oggi: questa maglia non chiede di guardare indietro, ma di celebrare le nostre radici nel presente. Ci ricorda che la Storia e la tradizione del Toro vivranno per sempre, grazie a chi continua a indossare questo colore e a tenere accesa la fede Granata».

1906 esemplari tra Filadelfia e simboli granata

L’edizione è limitata a «soli 1906 pezzi», in richiamo all’anno di fondazione del Torino. Ogni esemplare porta il proprio numero seriale sul fronte. Sul granata acceso, sottili linee bianche riprendono la trama di una maglia da allenamento usata negli anni Ottanta al Filadelfia, dove si preparava la partita del fine settimana.

Il comunicato descrive il passaggio di quella trama dal campo d’allenamento alla nuova divisa, reinterpretata in chiave contemporanea. Sulla maglia compare il toro rampante degli anni Ottanta, indicato dal club come un simbolo capace di unire generazioni diverse di tifosi attraverso i racconti e la passione di nonni e genitori.

Una patch dorata dall’effetto cangiante celebra l’anniversario. Secondo la luce e il punto di vista, la scritta “Edizione limitata”, il logo e il numero 120 lasciano spazio al numero seriale del singolo capo. Lo stemma con il toro rampante è ricamato sul petto, all’altezza del cuore; il 120 ricompare sui bordi delle maniche, realizzati in tessuto elastico a coste. All’interno del colletto è stampata la data di fondazione: 3 dicembre 1906.

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