Lazio, il ko in Coppa condanna i biancocelesti per la seconda volta: la statistica

Non è bastato il calore dello Stadio Olimpico per spingere la Lazio verso l'impresa. La sconfitta per 0-2 nella finale di Coppa Italia contro l'Inter – firmata da un autogol di Marusic e dalla rete di Lautaro Martinez – ha spento l'ultima fiammella di speranza per salvare una stagione complicata. Con il trofeo che vola a Milano e una classifica di Serie A che vede i biancocelesti attualmente al nono posto con 51 punti a due giornate dalla fine, la sentenza è diventata definitiva: la matematica esclude la Lazio da ogni competizione europea per la prossima stagione.

​Un digiuno che sa di passato: il bis negativo dopo vent'anni

​Il dato statistico è di quelli che fanno rumore e riportano alla mente anni difficili. Per la Lazio si tratta infatti della seconda stagione consecutiva senza pass per l'Europa, un "bis" negativo che non si verificava da ben vent'anni. L'ultimo precedente risale al lontano biennio 2005/2006 - 2006/2007, quando la società stava ancora faticosamente ricostruendo le proprie fondamenta. Interrompere una striscia di presenze costanti nelle coppe internazionali rappresenta un duro colpo non solo per il prestigio del club, ma anche per le ambizioni di una piazza abituata a calcare palcoscenici importanti.

​Ripartire dalle macerie: un futuro da riscrivere

​Il post-partita di questa finale lascia in dote una delusione profonda ma anche la necessità di una riflessione interna. Tra squalifiche pesanti (come quella che ha costretto Sarri a seguire la sfida dalla tribuna) ed errori individuali che hanno pesato sul risultato, la Lazio deve ora guardare in faccia la realtà di un ridimensionamento europeo.