Liverani: "Ritiro con la Lazio? Inizialmente eravamo una squadra con tanti campioni, poi..."

L'ex centrocampista Fabio Liverani ha rilasciato delle dichiarazioni ai taccuini del Corriere dello Sport, parlando anche dei ritiri con la Lazio durante il suo periodo in biancocelste.

Due volte alla Lazio? Sono state esperienze diverse. I primi ritiri eravamo una squadra fortissima, con tanti campioni. Ricordo gli allenamenti a Vigo di Fassa e le tournée: una negli Stati Uniti, una in Inghilterra. Grandi amichevoli di livello e ti confrontavi con squadre fortissime. Il ritiro in Giappone, fatto con una decina di giocatori della prima squadra e un sacco di ragazzi delle giovanili non lo potrò mai dimenticare. Ma, al di là delle esperienze diverse, il ritiro è sempre il momento in cui il gruppo si cementa, in cui si vivono tante esperienze: anche l'arrivo di nuovi giocatori è una cosa da non sottovalutare. Ti permette di crescere e portare nuove esperienze nel gruppo.