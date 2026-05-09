Durante: "Noi calciatrici diamo tutto ogni giorno per portare questo sport sempre più in alto"

Francesca Durante, portiere della Lazio Women, si è raccontata ai microfoni di Indivisa.

Le dichiarazioni di Durante

Ricordo il primo giorno che ho messo gli scarpini. È uno dei ricordi più belli: quando i miei genitori mi dissero che mi avevano iscritta a scuola calcio gli sono saltata addosso dalla gioia. Credo rappresenti perfettamente la mia passione. Ho iniziato a cinque anni.

Al Mondiale U17 in realtà ero molto giovane e non mi rendevo conto fino in fondo di cosa stessi vivendo. Non lo definirei un picco, ma sicuramente una delle esperienze più belle. Venivamo da un contesto dilettantistico e trovarci in quegli stadi, con quelle emozioni, è stato incredibile. Più che lì, ho capito davvero che qualcosa stava cambiando quando sono andata a giocare a Verona: lasciare Firenze, casa mia, per inseguire una carriera è stato il vero punto di svolta.

La prima immagine è me bambina che gioco con i maschi, l’unica femmina: lì ho imparato che il rispetto arriva dal campo, non dal genere. La seconda è la firma con l’Inter a Milano, in sede: in quel momento ho capito che stava succedendo qualcosa di importante, non solo per me ma per tutto il movimento.