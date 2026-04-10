Rambaudi: "Maldini esterno non mi piace. Per migliorare…"

In vista di Fiorentina-Lazio, in programma lunedì sera alle 20.45, ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex calciatore biancoceleste Roberto Rambaudi.

Kean fa reparto, è imprevedibile. Comunque la Fiorentina è una buona squadra. Nonostante il ko di ieri, contro la Lazio resetteranno per racimolare punti. Mancando Fagioli e Gudmundsson, che sono centrali per la viola e che fanno la differenza nel palleggio, nel trovare spazio tra le linee, non mi aspetto una squadra che verrà ad attaccarti alta. Sarà una sfida chiusa, non giocata a viso aperto. Non bella quindi, a meno che non non si sblocchi subito.